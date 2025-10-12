Карти розкрито! Відомо, чи зможе зіграти Ярмолюк у матчі з Азербайджаном
Ребров відреагував на інформацію про те, що один з найбільших талантів синьо-жовтих приєднався до загальної групи
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану відповів на запитання щодо стану півзахисника Єгора Ярмолюка.
Крім Судакова інших травм немає. Вчора вже Єгор приступив до тренування, тренувався з нами в групі. Сьогодні він тренується і подивимося, якщо він готовий на 100%. Це дуже важливо, щоб завтра усі гравці, які виходили, були готові на 100% і грали на максимум.
Раніше повідомлялося про повернення Єгора Ярмолюка до тренувань. Вчора 21-річний футболіст повністю взяв участь у занятті разом з гравцями, які не виходили в стартовому складі на матч в Ісландії. Тим часом основні гравці команди проходили відновлювальні процедури після поєдинку. Про це інформував ТаТоТаке.
Варто нагадати, що хавбек англійського Брентфорда не потрапив до заявки на матч у Рейк'явіку проти Ісландії. Все через травму зв'язок гомілкостопного суглоба, якої зазнав раніше.
Раніше колишній нападник збірної України Віктор Леоненко несподівано похвалив «синьо-жовтих» за гру.
