Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас поділився своїми думками напередодні старту команди в основному раунді Ліги конференцій. Сьогодні гірники зіграють проти шотландського Абердіна.

– Завтра Шахтар розпочинає свій шлях в основному раунді Ліги конференцій. Яким цей турнір є для вас і що можна сказати загалом про всіх суперників, з якими ви зустрінетеся в цьому змаганні?

– Ми вважаємо, що це дуже складний турнір, і я вірю, що ми як команда готові до гри на цьому рівні. Звичайно, суперник також є кваліфікованою командою, і ми знаємо, що завтрашній матч буде важким, але я вірю, що ми зробили все від нас залежне, щоб підготуватися до цієї гри, і зможемо залишити поле завтра з результатом на нашу користь.

– Якої атмосфери очікуєте завтра ввечері на Піттодрі? Ви ж знаєте, що на трибунах буде багато українських уболівальників?

– Передусім я дуже хочу подякувати їм за підтримку, і я вірю, що з нашого боку ми зробимо все, щоб завоювати їхні серця нашою красивою грою та стилем футболу, якого ми намагаємося дотримуватися від матчу до матчу. І я сподіваюся, що ми зможемо подякувати їм за те, що вони прийшли, і зробити їх щасливими.

– Улітку була велика зміна в команді – двоє гравців, Кевін та Судаков, залишили клуб, а троє молодих бразильців долучилися до Шахтаря. Як триває їхня адаптація і як вони вже зараз впливають на гру команди?

– Я вважаю, що вони почали дуже добре і від самого початку вписалися в нашу команду. Також, на мій погляд, адаптація проходить досить гладко та органічно, адже в нашій команді вже багато бразильців, тож їм дуже легко знайти друзів і взаєморозуміння. Що стосується особистостей, то і Лука, і Ізакі, на мою думку, почали чудово. Обоє змогли забити важливі голи, і я впевнений, що вони можуть допомогти команді в будь-який момент – чи то в стартовому складі проти сильного суперника, чи то вийшовши на заміну. Я вірю, що вони мають усі якості, щоб допомогти команді за будь-якої ситуації.

– Наразі Абердін посідає останнє місце чемпіонату Шотландії. Що можна сказати про це і яку характеристику дати опоненту та чи впливає цей фактор на підготовку?

– Незважаючи ні на що, я впевнений, що завтра буде дуже важкий матч. Мене зовсім не турбує те, що наразі вони перебувають на останньому місці в турнірній таблиці, адже я вважаю, що кожна команда прагне зіграти на максимум і зробити все можливе, щоб досягти найкращого результату. І, звісно, вони мають перевагу, граючи вдома, перед своїми вболівальниками, тож я не очікую завтра легкої гри.

у четвер, 2 жовтня, донецький Шахтар стартуює у груповому етапі Ліги конференцій УЄФА матчем проти Абердіна. Гра відбудеться на стадіоні Піттодрі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.