Старе-добре святкування голу у Кубку України, "сядь на трибуни і аплодуй". ВІДЕО
Відзначився Юрій Малей із Полісся Ставки
близько 1 години тому
Юрій Малей / скріншот матчу Полісся - Ребел
У понеділок, 25 серпня, відбувся матч 1/32 фіналу Кубка України між Поліссям Ставки та Ребелом Київ. Любительський клуб з Житомирщини здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0 на стадіоні Темп у столиці.
Найяскравішим епізодом зустрічі став третій гол. Автор м’яча, хавбек Юрій Малей, відзначився не лише результативною дією, а й незвичним святкуванням: після забитого м’яча він побіг у трибуну, сів серед уболівальників і разом із ними почав аплодувати. Цей момент уже назвали найкрутішим святкуванням раунду.
Кубок України. 1/32 фіналу, 25 серпня
Полісся Ставки – Ребел Київ 3:0
Голи: Максимець, 25, Руденко, 64, Малей, 90
