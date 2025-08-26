У понеділок, 25 серпня, відбувся матч 1/32 фіналу Кубка України між Поліссям Ставки та Ребелом Київ. Любительський клуб з Житомирщини здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0 на стадіоні Темп у столиці.

Найяскравішим епізодом зустрічі став третій гол. Автор м’яча, хавбек Юрій Малей, відзначився не лише результативною дією, а й незвичним святкуванням: після забитого м’яча він побіг у трибуну, сів серед уболівальників і разом із ними почав аплодувати. Цей момент уже назвали найкрутішим святкуванням раунду.

Кубок України. 1/32 фіналу, 25 серпня

Полісся Ставки – Ребел Київ 3:0

Голи: Максимець, 25, Руденко, 64, Малей, 90