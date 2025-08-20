Головний тренер Реала Хабі Алонсо підбив підсумки заключного матчу 1 туру Ла Ліги проти Осасуни (1:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

Були хороші речі і те, що нам потрібно покращити. Після двох тижнів передсезонки у нас все ще довгий шлях. Думаю, ми були організовані, але нам не вистачило трохи холоднокровності у фінальній третині. Проти низького блоку нам було важко створювати явні моменти чи турбувати їх. Я впевнений, що з хорошим і поганим ми будемо вдосконалюватися і ввійдемо в ритм. У нас ще два матчі до перерви, і ми знаходимося на етапі тонкого налаштування. Перемога дає тобі спокій, щоб продовжувати, це очевидно.

Осасуна мала свій підхід, і було важко знаходити простір. В окремих епізодах ми доходили до лицьової лінії, особливо зліва з Віні Жуніором і Каррерасом, але не могли зв’язати фінальний пас. Принаймні нас не проривали, ми змогли багато грати на половині суперника. Нам бракувало у фінальній третині, щоб генерувати трохи більше. Це адаптація і фази, які ми повинні продовжувати покращувати.

Ми очікували, що Осасунабуде трохи вище, виходячи з того, що бачили у передсезонці. За ці два тижні ми мало тренувалися проти низького блоку. У нас є профілі гравців для таких ситуацій. Ті, хто можуть бути більше у штрафному і виходити широко. Ми повинні знати, як перемикатися, коли грати по заготовці, а коли ризикувати. Це ситуації, з якими ми будемо стикатися, і ми повинні готуватися більше. Поки у нас не було часу, - сказав Алонсо.