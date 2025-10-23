Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу команди у матчі третього туру загального етапу Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса (1:0).

Ми знали, що нас чекає складна гра. У першому таймі нам було непросто по-справжньому увійти в ритм, але з часом ми це зробили. Після забитого гола ми отримували задоволення від футболу. Було кілька чудових комбінацій, і ми могли закрити гру, маючи ще кілька хороших моментів.

До того ж у нас є чудовий воротар, який здатен витримати тиск у вирішальний момент Ліги чемпіонів. 1:0, три очки, дев’ять із дев’яти — і ми щасливі, — передає слова Алонсо офіційний сайт клубу.