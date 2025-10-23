Суперкомп’ютер назвав фаворитів Ліги чемпіонів після 3-го туру
близько 1 години тому
фото - Getty Images
Після завершення третього туру Ліги чемпіонів УЄФА аналітики Opta за допомогою суперкомп’ютера визначили фаворитів сезону. Найвищі шанси на перемогу суперкомп’ютер віддав лондонському Арсеналу — 21,13%.
На другому місці за прогнозом Opta розташувався ПСЖ з 14,03%, а шанси Ліверпуля оцінюються у 12,31%.
Чинним чемпіоном Ліги чемпіонів залишається французький ПСЖ. Фінал сезону 2025/2026 відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті.
На сьогоднішній день ПСЖ очолює турнірну таблицю групового етапу ЛЧ. До трійки лідерів також входять Баварія та Інтер, всі три клуби набрали по дев’ять очок після трьох турів.
