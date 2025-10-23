Розклад матчів Ліги конференцій на 23 жовтня: Шахтар і Динамо проведуть поєдинки другого туру
Загалом заплановані 18 зустрічей
Сьогодні, 23 жовтня, у рамках другого туру Ліги конференцій сезону 2025/26 відбудеться 18 матчів. Серед головних подій — зустрічі Шахтаря та Динамо.
Розклад матчів Ліги конференцій на 23 жовтня (час – за Києвом):
19:45
Дріта (Гнілане, Косово) – Омонія (Нікосія, Кіпр)
АЕК (Афіни, Греція) – Абердин (Абердин, Шотландія)
Рапід (Відень, Австрія) – Фіорентина (Флоренція, Італія)
Рієка (Рієка, Хорватія) – Спарта (Прага, Чехія)
Страсбур (Страсбур, Франція) – Ягеллонія (Білосток, Польща)
АЗ Алкмар (Алкмар, Нідерланди) – Слован (Братислава, Словаччина)
Хеккен (Гетеборг, Швеція) – Райо Вальєкано (Мадрид, Іспанія)
Шкендія (Тетово, Північна Македонія) – Шелбурн (Дублін, Ірландія)
Брейдаблік (Коупавогюр, Ісландія) – КуПС (Куопіо, Фінляндія)
22:00
Універсітатя (Крайова, Румунія) – Ноа (Єреван, Вірменія)
Майнц (Майнц, Німеччина) – Зріньські (Мостар, Боснія і Герцеговина)
Лінкольн (Гібралтар) – Лех (Познань, Польща)
Хамрун Спартанс (Хамрун, Мальта) – Лозанна (Лозанна, Швейцарія)
Сігма (Оломоуц, Чехія) – Ракув (Ченстохова, Польща)
Шемрок Роверс (Дублін, Ірландія) – Целе (Целе, Словенія)
Кристал Пелас (Лондон, Англія) – АЕК (Ларнака, Кіпр)
Чинним переможцем Ліги конференцій є Челсі (Лондон, Англія), який у фіналі попереднього сезону обіграв Бетіс (Севілья, Іспанія).