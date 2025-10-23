Сабо розкритикував гру Шапаренка і Бражка: «Одружилися і пропали»
На думку фахівця футболісти виступають нижче свого можливого рівня
близько 2 годин тому
Колишній головний тренер Динамо (Київ, Україна) Йожеф Сабо поділився думкою про виступи півзахисників Миколи Шапаренка та Володимира Бражка в інтерв’ю сайту Український футбол.
«Шапаренко останнім часом якось просів, таке враження, що з ним те саме, що й із Бражком — одружилися й пропали хлопці. Як же мені шкода Бражка… Такий талановитий парубок, а просто скис.
Взагалі, Шапаренко мені подобається. Він справді хороший півзахисник — може і при атаці гостроту створити, і в обороні допомогти, поле добре бачить, але…»
У поточному сезоні Володимир Бражко провів 17 матчів за Динамо, у яких забив два голи. Микола Шапаренко зіграв 15 поєдинків, зробив чотири результативні передачі та двічі відзначився сам.
Нагадаємо, у четвер, 23 жовтня, кияни проведуть матч другого туру Ліги конференцій — Самсунспор прийматиме Динамо. Початок гри — о 22:00 за Києвом.
