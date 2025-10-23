Колишній головний тренер Динамо (Київ, Україна) Йожеф Сабо поділився думкою про виступи півзахисників Миколи Шапаренка та Володимира Бражка в інтерв’ю сайту Український футбол.

«Шапаренко останнім часом якось просів, таке враження, що з ним те саме, що й із Бражком — одружилися й пропали хлопці. Як же мені шкода Бражка… Такий талановитий парубок, а просто скис.

Взагалі, Шапаренко мені подобається. Він справді хороший півзахисник — може і при атаці гостроту створити, і в обороні допомогти, поле добре бачить, але…»