Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок після матчу десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0) поділився думками щодо майбутніх двох зустрічей з Шахтарем. Слова футболіста передає пресслужба клубу з посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

У наші часи будь-яка команда не може проводити всі матчі на високому рівні. Бувають такі періоди, що ти можеш цілий тиждень готуватися, а виходиш на поле - і не те, щоб команда не готова, а просто той день. Таке буває. Але з Кривбасом усі були заряджені, тож були сили бігти вперед. Тому зараз потрібно бути дуже обережними з висловлюваннями, оскільки наступні матчі в нас дуже важливі - із Шахтарем у Кубку та чемпіонаті, потім у Лізі конференцій, потім із ЛНЗ. У нас дуже непростий календар і будемо готуватися далі.

Із Самсунспором у першу чергу, пропустили швидкий гол. Непогано грали в проміжку між першим та другим голом, і якби реалізували свій момент, то невідомо, як би все повернулося. А там пропустили другий, потім третій пустили після рикошету - і попливли. У Туреччині після 0:3 дуже важко «вилізти». На жаль, так склався матч для нас. Будемо готуватися на наступні матчі, сподіваюся, що все буде добре.

Щодо ротації Шахтаря перед Динамо, це зрозуміло, але в наших реаліях, із усіма цими переїздами, без ротації ніяк не обійтися. І ми це розуміємо, і Шахтар. Тож буде цікаве протистояння, справжнє дербі.