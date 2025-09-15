Півзахисник Шахтаря, який на правах оренди виступає за словацький Татран, Кирило Сігеєв розповів, як у нього з'явився варіант із цим клубом і як пройшла адаптація за кордоном.

Мені зателефонував агент і розповів, що є такий варіант. Довго не роздумував і погодився. Вдома конкретних пропозицій не надходило. Я дуже задоволений, що зміг потрапити туди. Хочу подякувати Шахтарю за можливість тримати себе у формі та бути функціонально підготовленим до переходу в нову команду. До мене в команді вже був воротар з України [Максим Кучинський і нещодавно прийшов захисник Тарас Бондаренко, – прим.]. Всі знають нашого президента клубу. До цього завжди можна звернутись з будь-яких питань.

Любош Міхел за декілька років повернув Татран з третього дивізіону до Суперліги. Його авторитет у футболі не піддається сумніву. Знає багато мов. Так само інші керівники клубу максимально йдуть на зустріч футболістам, коли якісь проблеми виникають. Все супер. Отримав можливість спробувати себе в іншому чемпіонаті. Цікаво отримати новий досвід, щоб спрогресувати в майбутньому. В команду прийшло багато нових гравців і десь ця пауза на збірні має допомогти нам краще зрозуміти один одного.

У нас змінився головний тренер. Наша команда рішуче налаштована піднятися з небезпечної зони таблиці. Як і у нас приділяють увагу роботі в тренажерці. Під кожного футболіста розроблена індивідуальна програма. В Словаччині більш швидкий і вертикальний футбол. Певний час знадобився, щоб призвичаїтись. Переважно команди грають без центру поля. Будь-яка команда може обіграти лідерів. Дуже круто вболівальники створюють атмосферу.

Загалом відчуття ніби ти вдома, але у Європі. Свого роду мікс різних культур. Потім вже дізнався, що тут чималий осередок української культури в Словаччині. На трибунах я бачу велику кількість людей, тож, на мій погляд, футбол тут більше полюбляють, ніж хокей. Ледь не кожного матчу приходить повний стадіон.

Моєї англійської вистачає в плані комунікації з партнерами. Також є в команді хлопці з Молдови та Латвії, що полегшує взаємодію на полі. Звісно, що не вистачає поруч близьких та друзів, але я готовий покинути зону комфорту, щоб вирости в хорошого футболіста. Місцевих я більше розумію інтуїтивно в плані лексики. Футбольні моменти вони на всіх мовах зрозумілі, – розповів Сігеєв у інтерв'ю «Українському футболу».