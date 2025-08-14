Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес поділився очікуваннями від матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Містер від самого початку казав, що кожен отримає свій шанс. Як ви можете бачити, ми використовуємо багато гравців, задіюємо весь наявний склад команди. Саме так ми готувалися від самого початку, адже знали за результатами минулого сезону, що нам доведеться зіграти кваліфікаційний раунд.

Я вірю, що в нас дійсно чудові футболісти, на яких ми можемо розраховувати, змінюючи їх від однієї гри до іншої. Особливо враховуючи, що нам потрібно змагатися як у внутрішньому чемпіонаті, так і у єврокубках. Так, справді, у нас зараз дуже багато матчів, але ми, як футболісти, від самого початку вже звикли до такого формату, звикли грати, можливо, навіть частіше, ніж інші.

Авжеж, інколи бракує відпочинку, але, як я вже зазначав, ми поступово до цього звикаємо. Знаємо свої цілі, знаємо, чого нам слід дотримуватися. І я вірю, що ми вже певним чином адаптовані до такого формату. Завтра зустрінемося із сильним суперником, гра буде важкою. Але я впевнений, що все під контролем і ми здатні перемогти.

Як я вже зазначав раніше, ми дійсно добре підготовлені. Вважаю, що до цього моменту ми чудово попрацювали. Добре тренувалися з огляду не лише на кількість занять, а й, безумовно, якість. Я щиро сподіваюся, що нам не доведеться грати додатковий час або бити пенальті.