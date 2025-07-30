Сергій Стаднюк

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після розгромної перемоги у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0) повідомив, що на загальному етапі будь-якого єврокубка кияни продовжать проводити номінально домашні ігри на Арені Люблін. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

❓ Динамо вже точно потрапить до основного етапу якогось єврокубка. Чи плануєте на етапі Ліги теж грати у Любліні, чи оберете інший стадіон?

💬 Давайте не будемо заглядати далеко уперед, але, наскільки я знаю, ми вже не змінюватимемо цю локацію, і матчі групового етапу гратимемо саме тут. Нам достатньо переїздів та інших логістичних моментів, пов’язаних з тим, що ми граємо не на домашньому стадіоні, а на виїзді.

Ми вже не змінюватимемо цю локацію, і матчі групового етапу гратимемо саме тут. Олександр Шовковський

Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Раніше Динамо звернулося до вболівальників після перемоги над Хамруном в Лізі чемпіонів.