У Динамо ухвалили важливе рішення щодо «домашнього» стадіону після виходу до основного раунду єврокубків
Кияни вже точно гратимуть під егідою УЄФА восени та взимку
близько 2 годин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після розгромної перемоги у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0) повідомив, що на загальному етапі будь-якого єврокубка кияни продовжать проводити номінально домашні ігри на Арені Люблін. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
❓ Динамо вже точно потрапить до основного етапу якогось єврокубка. Чи плануєте на етапі Ліги теж грати у Любліні, чи оберете інший стадіон?
💬 Давайте не будемо заглядати далеко уперед, але, наскільки я знаю, ми вже не змінюватимемо цю локацію, і матчі групового етапу гратимемо саме тут. Нам достатньо переїздів та інших логістичних моментів, пов’язаних з тим, що ми граємо не на домашньому стадіоні, а на виїзді.
Ми вже не змінюватимемо цю локацію, і матчі групового етапу гратимемо саме тут.
Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
Раніше Динамо звернулося до вболівальників після перемоги над Хамруном в Лізі чемпіонів.
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