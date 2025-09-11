Сергій Стаднюк

У першому матчі стартового раунду кваліфікації новоствореного жіночого Кубка Європи Колос на виїзді поступився албанській Влазнії.

Господарки швидко заволоділи ініціативою й уже на 14-й хвилині відкрили рахунок. Мегі Доці вдало замкнула передачу Деди. Після цього албанки створили ще кілька небезпечних моментів, але українки зуміли вистояти. Проте наприкінці першого тайму Колос пропустив знову. Після стандарту м’яч рикошетом від Соломахи опинився у власних воротах – автогол.

У другому таймі боротьба тривала з обопільними шансами. Колос активно атакував, проте більшість спроб блокували захисниці або воротар Реальде Кабаньяс. Влазнія відповідала штрафними Доці та Вуксані, які, однак, не принесли результату. У компенсований час гості мали нагоду скоротити відставання, та удари Федоренко й Остапів виявилися неточними.

Матч-відповідь відбудеться 17 вересня також в Албанії через війну в Україні.

Кубок Європи (жінки). Стартовий раунд кваліфікації, перший матч

Влазнія (Албанія) – Колос (Ковалівка, Україна) 2:0

Голи: Доці, 14, Соломаха, 45 (автогол)

