Колишній тренер юнацької команди Шахтаря Валерій Кривенцов висловився щодо поразки першого складу в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0; 3:4 – пен.).

У цьому випадку ігровий рахунок чітко відображає те, що зустрічалися дві рівні команди. Впадало в очі, що у обох суперників була хороша організація, хороша структура гри. Якщо греки діяли в більш оборонному ключі, то «гірники» більше шукали щастя біля воріт суперника. Також я відзначив би і класну фізичну готовність опонентів. Але більше пощастило «Панатінаїкосу».

«гірники» більше атакували? Я ж кажу, що план підопічних Руя Віторії полягав у тому, щоб зустрічати «Шахтар» в середині поля і не дати розгорнутися біля своїх воріт, розуміючи, що у донеччан швидка група атаки. А самим спробувати використовувати контратаки.

Промахи бразильців з пенальті? Туран ще мало працює з командою, тому не навчив їх бити 11-метрові 😁. Кауан Еліас і Педріньйо взяли на себе цю відповідальність, але не впоралися з хвилюванням. Це футбол. Упевнений, що вистачить мотивації в Лізі конференцій, оскільки для «Шахтаря» не участь в єврокубках – це катастрофа.

З огляду на кадрову ситуацію, у Арди Турана не так багато варіантів для ротації складу, а тут ще й емоційний фон не найкращий після вильоту з Ліги Європи. Тому «Шахтарю» у Рівному в матчі з «Вересом» буде дуже не просто, – сказав Кривенцов у інтерв’ю Sport.ua.