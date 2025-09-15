Представники Ювентуса, головний тренер Ігор Тудор і півзахисник Мануель Локателлі, провели пресконференцію перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії. Їх слова передає пресслужба УЄФА.

Я не думаю, наскільки далеко ми можемо пройти. Ми маємо зосередитись на перших кроках. Потрібно сфокусуватися на завтрашньому дні і подумати, як ми можемо нашкодити супернику. Але треба звернути увагу на те, яких проблем вони можуть завдати нам.

Боруссія – дуже сильна команда. Ми граємо вдома проти команди топрівня. З нетерпінням чекаємо на матч.

Готуємося до гри з великим ентузіазмом. Після суботньої гри [проти Інтера, 4:3 – прим.] настрій позитивний. У нас все добре, ми впевнені у собі. Завтра на нас чекає найкрасивіший турнір у світі.

Важливо добре розпочати та вдало зіграти перед нашими вболівальниками. Для цього потрібно підготуватися до гри якнайкраще. Коли ми почуємо гімн Ліги чемпіонів, він поверне колишні емоції – все буде як уперше.

Наш секрет – у згуртованості, ми хочемо працювати як команда. Це неймовірний турнір, і ми до кожного матчу підходимо з великим ентузіазмом та бажанням бути одним цілим.