Костишин – після 0:2 з Рухом: «Ми здивовані станом команди»
Колос, будучи одним із лідерів УПЛ, програв аутсайдеру
близько 2 годин тому
Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував сенсаційну поразку в матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги проти Руху (0:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Будемо дивитися, чого так сталося. Ми здивовані станом команди. Здивовані, як відбувалася гра. Суперник нас повністю переграв. Ми були кволі, якісь несвіжі. Є два тижні паузи, будемо виправляти ситуацію. Буває, що випадає один гравець чи два. А тут уся команда випала. В нас сил не було, хоча тренувань посилених не було на тижні. Усі зіграли нижче свого рівня, не були схожі на себе.
Закінчилася одна серія і розпочалася серія інша. Ми три матчі не виграємо. Мені не сподобалося, як наша команда виглядала фізично. Ми передивилися гру з Металістом 1925 – ми досить непогано виглядали. А сьогодні була провальна гра. Будемо перезапускати команду.
Раніше тренер Руху відреагував на кінець безвиграшної серії в українській Прем'єр-лізі.
