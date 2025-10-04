Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував сенсаційну поразку в матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги проти Руху (0:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Будемо дивитися, чого так сталося. Ми здивовані станом команди. Здивовані, як відбувалася гра. Суперник нас повністю переграв. Ми були кволі, якісь несвіжі. Є два тижні паузи, будемо виправляти ситуацію. Буває, що випадає один гравець чи два. А тут уся команда випала. В нас сил не було, хоча тренувань посилених не було на тижні. Усі зіграли нижче свого рівня, не були схожі на себе.

Закінчилася одна серія і розпочалася серія інша. Ми три матчі не виграємо. Мені не сподобалося, як наша команда виглядала фізично. Ми передивилися гру з Металістом 1925 – ми досить непогано виглядали. А сьогодні була провальна гра. Будемо перезапускати команду.