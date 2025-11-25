У п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський Челсі проведе поєдинок проти Барселони. Матч відбудеться у вівторок, 25 листопада, початок о 22:00. Для іспанського оборонця синіх Марка Кукурельї ця зустріч матиме особливий характер, адже йому доведеться вийти проти колег по національній збірній, зокрема Ламіна Ямаля.

Це буде особливий матч і я сподіваюся, що ми здобудемо в ньому очки. Ямаль? На полі є й інші футболісти, це не моя особиста дуель з ним, але поєдинок буде жорстким і я постараюся не дозволити йому забити, передає слова Кукурельї пресслужба Челсі.

Ямаль і Кукурелья у складі збірної Іспанії стали чемпіонами Європи у 2024 році, а зараз зустрінуться по різні боки барикад.