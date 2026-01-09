Сергій Разумовський

Футболісти Оболоні завершили відпустку та повернулися до роботи. Про що повідомляє пресслужба клубу.

Команда вже розпочала підготовку до другої частини сезону, тож тренерський штаб поступово вводить гравців у робочий режим після паузи та формує план найближчих тижнів. Першим етапом стали обов’язкові медичні процедури. Вчора і сьогодні футболісти проходили медогляд у одній із київських клінік, для зручності розділившись на дві групи.

Після завершення обстежень Оболонь планує ще близько тижня попрацювати в Києві, а вже 17 січня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини, де проходитиме основна частина зимової підготовки. Наразі Оболонь посідає 12-те місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

