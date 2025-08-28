Сергій Стаднюк

Київське Динамо продовжує боротьбу в єврокубковій кваліфікації та готується до матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів у четвер, 28 серпня. Перший поєдинок відбувся у Сербії й завершився на користь ізраїльського клубу – господарі змогли скористатися вилученням Вівчаренка на 50-й хвилині та здобули перемогу з різницею у два м’ячі. До цього моменту кияни встигли відігратися після стрімкого старту суперника, проте в меншості втримати рахунок не вдалося.

Попри поразку, у грі Динамо були й позитивні відрізки. Зокрема, друга половина першого тайму пройшла за переваги української команди, яка створювала моменти біля чужих воріт. Водночас і оборона Маккабі була не безгрішною й демонструвала вразливості, якими можна скористатися у майбутньому матчі. Це дає підстави розраховувати на результативні дії у відповідь, навіть з урахуванням непростої ситуації в протистоянні.

Матч-відповідь пройде у Польщі, де Динамо спробує скоротити відставання та продовжити виступ у другому за значимістю єврокубку. Проте й поразка у протистоянні залишить за киянами місце у Лізі конференцій.

🎥 Зустріч розпочнеться о 21:00, трансляція буде доступна на сервісі Київстар ТБ та телеканалі 2+2.

21:00 | Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів. Пряма трансляція