Нападник Сон Хин Мін більше не є гравцем Тоттенгема. 33-річний південнокореєць підписав повноцінний контракт із клубом Лос-Анджелес із MLS.

Трансфер став рекордним в історії американської ліги — сума угоди перевищує 26 мільйонів доларів.

Сон грав за Тоттенгем із 2015 року. За 10 сезонів у складі лондонців він провів 454 матчі, забив 173 голи та віддав понад 100 результативних передач. Останні роки виконував капітанські обов’язки.

Футболіст вже прибув до США, відвідав матч Лос-Анджелеса у Кубку Ліг і найближчим часом буде офіційно представлений як новачок клубу.