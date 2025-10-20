Сергій Стаднюк

Захиснику Вереса Константіносу Стамулісу напередодні в ефірі УПЛ ТБ поставили запитання, бив він чи подавав у епізоді зі своїм голом у ворота Олександрії (1:1). Гравець відмовився відповідати.

Я не хочу відповідати на це запитання. У що ви повірите – так і буде. Константінос Стамуліс

У коментарі пресслужбі клубу Стамуліс пояснив, чому відповів саме так.

Я не хочу багато говорити про свій гол. Футбол - це сукупність моментів. У той конкретний момент я був дуже щасливий. Але ми повинні перемагати вдома на очах у наших вболівальників. Перемоги потрібні, щоб рухатися вгору турнірною таблицею. Бо зараз Верес не там, де ми усі хочемо бачити команду. Наш тренер завжди наголошує, що потрібно обов'язково перемагати, грати на результат. Ми знову зіграли добре, але знову не взяли три очки. Тому треба ще більше працювати над собою. Олександрія - теж хороша команда. Вони знайшли свій шанс і їхній гравець забив ударом здалеку. Гарний удар, класний гол. У футболі потрібно мати трохи везіння. У цьому матчі нам його не вистачило. Але, я думаю, ми здобудемо своє. Бо команда у кожній грі викладається на максимум. Константінос Стамуліс

Раніше думками щодо матчу з Олександрією поділився головний тренер Вереса Олег Шандрук.