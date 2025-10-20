Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук поділився враженнями після домашнього матчу проти Олександрії, який завершився нічиєю 1:1.

Звичайно, я незадоволений. Почуваюся спустошеним, як і вся команда. Думаю, і у вболівальників відчуття після гри схожі. На жаль, сьогодні без перемоги. Можливо, знайдемо втрачені сьогодні очки у кінцівці одного з наступних матчів.

Щодо закономірності саме такого результату — можливо, він десь відповідає тому, що відбувалося на полі. Можливо. Але ще раз повторюся, ми все ж таки перемагали по ходу гри і в компенсований час втратили цю перемогу. Тому є певний неприємний осад.

Заміна Романа Гончаренка у перерві? Він ще до гри відчував дискомфорт у м'язі. Готувався до матчу через біль. Ми ризикнули, довірили йому місце у старті. Але в перерві вирішили все ж його замінити. В тому числі, щоб не втратити слот через ймовірну вимушену заміну.

Ростислав Тарануха сьогодні доволі якісно дебютував, якщо враховувати, що він всього п'ять днів провів з нами. Він професіонал, фізично витримав великі навантаження. Вітаю його з дебютом і вдячний за сьогоднішню гру, — передає слова Шандрука пресслужба Вереса.