Колишній півзахисник Шахтаря Маріуш Левандовскі поділився прогнозом матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса.

Звісно, як колишній гравець Шахтаря, я буду вболівати за «гірників». І щиро бажаю їм перемогти. Однак, шанси до гри, зважаючи на результат першого матчу, 50 на 50. Дуже важливим для обох команд буде початок поєдинку, хто заволодіє ініціативою, кому вдасться забити першим. Думаю, десь в головах і гравці Шахтаря, і Панатінаїкоса будуть тримати такий нюанс, що найменша помилка може вплинути на підсумковий результат…

Все залежить від того, хто першим заб’є. Наприклад, якщо Шахтар, який грає у агресивний, атакувальний футбол відкриє рахунок, то команда не сяде у захист, я так думаю, а буде намагатись розвинути успіх.

Приклад – протистояння з Бешикташем (4:2, 2:0), яке чітко показало, що Шахтар набагато сильніший за цей турецький клуб. Але Панатінаїкос – значно потужніша команда за Бешикташ, що й було видно у матчі в Афінах, де мали реальні гольові нагоди обидва колективи. Якби я був у цьому фахівцем, прогнозуванні, займався б у житті букмекерством, а так, я бажаю успіху Шахтарю і вірю їх перемогу.

Фанатам цікаво приходити на матчі Шахтаря й подивитися на хороші команди, з якими вони грають. От навіть я приїздив до Кракова на гру з Бешикташем, а позаминулого сезону до Варшави на матч Шахтаря їздив. І ніколи не було мало глядачів!

Звісно, більшість на трибунах – це українці, емігранти та вимушені переселенці, але й місцевим Шахтар цікавий. Після гри з Бешикташем полякам Шахтар дуже сподобався, чув, що казали: мовляв, ну, ясно, чого їхні [Шахтаря] гравці коштують так дорого, – сказав Левандовскі в інтерв'ю «Українському футболу».