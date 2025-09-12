Лідс може замінити головного тренера, названі претенденти
Керівництво втрачає довіру до Фарке
близько 2 годин тому
Лідс Юнайтед
Керівництво Лідс Юнайтед розпочало пошук кандидатів на випадок можливої відставки чинного наставника Даніеля Фарке. Про це повідомляє TEAMtalk.
За даними джерела, клуб готовий зробити пропозиції Жозе Моурінью та Нуно Ешпіріту Санту, якщо ухвалить рішення про звільнення Фарке.
Раніше з’являлася інформація, що американські власники Лідса сумніваються у здатності нинішнього тренера зберегти команду в англійській Прем’єр-лізі на наступний сезон.
Після трьох турів чемпіонату Англії Лідс посідає 12 місце, маючи у своєму активі чотири очки. Наступний матч команда проведе 13 вересня на виїзді проти Фулгема.
Раніше, Ноттінгем Форест звільнив Нуну Ешпіріту Санту і призначив нового тренера.