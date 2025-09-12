УЄФА вніс поправку до регламенту єврокубкових турнірів
Клуби отримали корисну можливість
Виконавчий комітет УЄФА ухвалив поправку до регламенту чоловічих клубних змагань сезону 2025/26.
Згідно з новими правилами, клуби можуть здійснити тимчасову заміну максимум одного польового футболіста, який отримав довготривалу травму або серйозно захворів. Заміна можлива на будь-якому етапі до шостого туру включно.
У Європейській асоціації пояснили, що це рішення спрямоване на запобігання несправедливому скороченню складів команд та зменшення ризику додаткового навантаження на гравців.
Перші матчі загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26 розпочнуться 16 вересня.
