Виконавчий комітет УЄФА ухвалив поправку до регламенту чоловічих клубних змагань сезону 2025/26.

Згідно з новими правилами, клуби можуть здійснити тимчасову заміну максимум одного польового футболіста, який отримав довготривалу травму або серйозно захворів. Заміна можлива на будь-якому етапі до шостого туру включно.

У Європейській асоціації пояснили, що це рішення спрямоване на запобігання несправедливому скороченню складів команд та зменшення ризику додаткового навантаження на гравців.

Перші матчі загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26 розпочнуться 16 вересня.

