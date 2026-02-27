Ліга Європи 25/26: результати матчів раунду плей-оф
Вісім поєдинків визначили подальшу долю команд у турнірі
близько 16 годин тому
У четвер, 26 лютого, відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи сезону-2025/2026. За підсумками ігрового дня стали відомі команди, які продовжать боротьбу за трофей.
Частина протистоянь завершилася з мінімальною перевагою, а в окремих парах переможця визначали лише в серії післяматчевих пенальті.
Раунд плей-оф, 26 лютого
Црвена Звезда (Сербія) – Лілль (Франція) 0:2 д.ч. (1:0 — перший матч)
Вікторія Пльзень (Чехія) – Панатінаїкос (Греція) 1:1 (3:4 пен.) (2:2 — перший матч)
Штутгарт (Німеччина) – Селтік (Шотландія) 0:1 (4:1 — перший матч)
Ференцварош (Угорщина) – Лудогорець (Болгарія) 2:0 (1:2 — перший матч)
Генк (Бельгія) – Динамо Загреб (Хорватія) 3:3 (3:1 — перший матч)
Ноттінгем Форест (Англія) – Фенербахче (Туреччина) 1:2 (3:0 — перший матч)
Болонья (Італія) – Бранн (Норвегія) 1:0 (1:0 — перший матч)
Сельта (Іспанія) – ПАОК (Греція) 1:0 (2:1 — перший матч)
Фінал нинішнього розіграшу Ліги Європи запланований на 20 травня 2026 року. Вирішальний поєдинок відбудеться у Стамбулі на стадіоні Бешикташ.
Чинним переможцем турніру є Тоттенгем, який у фіналі попереднього сезону здолав Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.
Також, сформувалася сітка 1/8 фіналу Ліги Європи.
