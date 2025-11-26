Центральний півзахисник ПСЖ Жоау Невеш привернув увагу Ліверпуля, який, за даними Fichajes, готовий розглянути його придбання за рекордні для клубу 160 мільйонів євро.

21-річний португалець проводить блискучий сезон і наразі є найкращим бомбардиром паризької команди. У чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів він забив шість голів у дев’яти матчах.

Контракт Невеша з ПСЖ діє до середини 2029 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 90 мільйонів євро.

Якщо Ліверпуль піде на угоду, трансфер може стати найбільшим у історії англійського клубу. Нагадаємо, зараз рекордна сума, заплачена мерсисайдцями становить 145 млн. євро, стільки коштував перехід Александра Ісака з Ньюкасла.