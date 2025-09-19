Сергій Стаднюк

Юнацька збірна України U-20 прибула до Чилі, де зіграє на чемпіонаті світу-2025. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Чемпіонат світу-2025 U-20 проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсо, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь на турнірі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій.

Спочатку учасники змагатимуться в шести групах по чотири збірні. По дві найкращі команди кожного квартету, а також чотири колективи із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.

У Чилі в ніч із 21-го на 22 вересня «синьо-жовті» проведуть товариський матч з Австралією. Початок – о 00:00 за Києвом. Ця команда також є учасником ЧС-2025.

👥 Склад юнацької збірної України U-20

🧤 Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).

🛡 Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), 4. Микола Киричок (Карпати Львів), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).

🧠 Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець Петрове), 15. Ярослав Караман (Полісся Житомир).

🎯 Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

