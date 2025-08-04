Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував упевнену перемогу в матчі стартового туру української Прем'єр-ліги проти Карпат (2:0). Також фахівець висловився щодо своїх тренерських цілей.

Я дуже задоволений хлопцями. Ми з ними говорили, що після єврокубкових матчів треба переключитись на внутрішній чемпіонат. Це дуже важко. Я дуже задоволений хлопцями, що ми сьогодні були професіоналами, ми переключились на внутрішні змагання.

Ми були як мінімум в першому таймі з Карпатами кращими на футбольному полі. Трошки хочу сказати за менталітет – ми досягли результату, але не продовжили. Вважаю, що над цим потрібно ще працювати і в майбутньому змінювати менталітет, бажати забивати більше, радувати вболівальників. Така задача перед нами стоїть.

Не потрібно про час казати, потрібно казати про перемоги, тому що менталітет переможців працює тільки коли ти перемагаєш. Все буде залежати від того, як ми працюватимемо на тренуваннях, віддаватись в матчах. Якщо ми будемо часто перемагати, то ми будемо з цим менталітетом.

Виграти наступний матч – дуже просте завдання. Працювати на тренуваннях, бачити ціль в наступному матчі. Хочеться досягати перемоги в наступному матчі. Якщо це йде разом, то ми вже скорегуємо цілі.