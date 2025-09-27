Головний тренер Динамо Олександр Шовковський в ефірі УПЛ ТБ після сенсаційної нічиєї у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) заявив про результативну помилку головного арбітра Віталія Романова.

Забити три м’ячі, мати ще нагоди забити, пропустити три м’ячі – думаю, що жодна команда не буде задоволена такими подіями, грою в захисті, особливо другий гол, третій гол. У першому голі могли зіграти значно краще і не доводити до пропущених м’ячів. На мою думку, у першому таймі Романов припустився помилки. Мав бути зафіксований фол на Піхальонку в центрі поля.

Тимчик готувався вийти на поле у перерві? В перерві готувалися всі. Кожен з гравців має бути готовий вийти на поле. Ніякої заміни в перерві не планували робити. Дії Караваєва в обороні? Тому ми вирішили підсилити, замінили його і випустили Тимчика. Більш, скажімо так, позиційно мав грати Яцик, і Бражко допомагати.

Щодо травми Біловара, я не просив його грати через силу. Два лівоногі центральні захисники в кінці? Я діяв за ситуацією.