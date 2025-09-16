Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував нічию 1:1 у поєдинку 5 туру УПЛ проти Полтави.



Перевага, яка в нас була у другому таймі, повинна бути з початку матчу. Казати, що суперник тягнув час, намагався вибивати м’яч – про це навіть розмовляти не варто.

Опонент грає так, як вважає за потрібне. Питання лише до нас і до того, як ми входимо в гру. Ми на цьому наголошували і акцентували увагу на розборі минулого матчу та й сьогодні і загалом цього тижня. Акцент полягав у тому, що ми маємо одразу розпочинати агресивно гру, а не потім шукати щось героїчне для виправлення ситуації. Тому всі питання лише до нас.

Я би не сказав, що це налаштування, але треба більше характеру, коли тобі щось не вдається, ти маєш бути агресивним без м’яча, – передає слова Лупашка пресслужба Карпат.