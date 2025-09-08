Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич застеріг команду від сприйняття матчу другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану, як легкої прогулянки.

Нам треба виходити з того, що обов’язково потрібно двічі обігравати Азербайджан. З Ісландією точно буде непросто. Україну чекає тяжка дорога для виходу на чемпіонат світу. Нашим гравцям потрібно зрозуміти, що треба добігати, а у відборі грати так, як збірна Франції проти нас у першому таймі. Ось така повинна бути щільність.

Щодо ротації, тут особливо нічого не придумаєш. Можливо, один-два нових футболісти і з’являться, але не більше.

Виїзд є виїзд, тому просто точно не буде. Після 0:5 Азербайджан буде прагнути реабілітуватися перед фанами, суперник точно буде налаштованим, тому легко не буде. Україні не треба звертати увагу на результат Азербайджану проти Ісландії. Вболівальники поженуть їх вперед і гравці захочуть їм довести, що результат проти Ісландії був випадковістю. Треба бути готовим до супротиву. Прогноз? Україна виграє з різницею в один м’яч, – сказав Маркевич в інтерв’ю BLIK.ua.