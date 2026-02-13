Легендарний український тренер Мирон Маркевич висловив свою думку щодо результатів жеребкування Ліги націй-2026/2027 для збірна України з футболу.

Збірна України потрапила до групи B2, де зіграє з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

В останній час Угорщина та Грузія підняли свій рейтинг непоганими результатами, щоправда, на чемпіонат світу вони не потрапили. А Північна Ірландія – це бойова команда і просто так вони ніколи не здаються. Втім, попри те, що суперники приблизно рівні, Україна має непогані шанси на прямий вихід із групи.

Цікавою буде гра з Угорщиною, з якою ми не зустрічалися 23 роки. Звісно, у них є лідер – універсал із Ліверпуля Домінік Собослаї, практично незамінний в англійській команді, — наводить слова Маркевича Meta.