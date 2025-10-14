Мацей Кендзьорек, асистент головного тренера Динамо Олександра Шовковського, повідомив, що радився з колишнім захисником киян Томашем Кендзьорою перед переходом до клубу.

Так, він, можна сказати, був моїм інформатором. Почну з того, що Томаш — дуже цінна людина тут, у Динамо, це гравець, який багато чого тут домігся. Якщо комусь коли-небудь доведеться побувати на базі клубу, він побачить, на скількох фотографіях Кендзьора зображений. На багатьох — навіть окремо. Не кожен гравець удостоюється такого. Томаш дійсно тут дуже, дуже шанована людина, і, напевно, не буде великим секретом, якщо я скажу, що він був тим, з ким власники і тренери Динамо консультувалися з приводу мене. І Томек був тим, хто, так би мовити, підтверджував мою кандидатуру.

Томаш мені дуже допоміг. Він розповів мені все про те місце, куди я зібрався перебратися, розповів, як тут потрібно поводитися в контексті того, що тут прийнято, а що — ні. Тож його допомога була багато в чому неоціненною. А ще, спочатку, коли мені, наприклад, щось було потрібно, і я не міг цього знайти, я завжди міг йому зателефонувати або написати, і він кілька разів мені допомагав. Тож я дуже вдячний йому за все це, – передає слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua з посиланням на ефір Radio TOK FM.