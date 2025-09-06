Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе в ефірі TF1 після матчу першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України (2:0) висловився щодо повторення гольового показника Тьєррі Анрі за «Ле бльо» та свого втраченого моменту наприкінці гри.

Досягти такої цифри так рано — це щось неймовірне, але мені це подобається. Велика повага для Тьєррі! Але тепер я хочу його перевершити 😁! Для мене велика честь зрівнятися з таким гравцем, як Тьєррі Анрі. Усі знають, яке значення він має для нас, французів, і особливо для нападників. Це людина, яка відкрила шлях, я маю до нього багато поваги та захоплення. Досягти цієї позначки так рано — це космос, але я цим насолоджуюся. Я хочу продовжувати і, передусім, вигравати матчі та титули.

Рекорд стає дедалі ближчим, але я про це не думаю. Не знаю, чи то тому, що я впевнений, що зможу його побити, чи тому, що вважаю, що є важливіші речі. Але справді, стати найкращим бомбардиром в історії збірної Франції — це щось неабияке.

Змарнована нагода у кінці? Це була дурість. Такі прийоми виглядають красиво тільки тоді, коли вдаються. Якщо ж вони не реалізовані — це просто дурість. Наступного разу треба або забивати, або не пробувати.