Нападник Реала Кіліан Мбаппе не візьме участі в півфінальному матчі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко.

Наприкінці грудня у французького форварда було діагностовано розтягнення зв’язок лівого коліна. Через це його участь у дербі, яке заплановане на 8 січня, повністю виключена. Про це повідомляє іспанське видання AS.

Крім Мбаппе, мадридський клуб не зможе розраховувати ще на двох гравців оборони. Півфінальну зустріч також пропустять Едер Мілітао та Трент Александер-Арнольд.

Водночас є і позитивні новини для Реала. Захисник Дін Хейсен напередодні тренувався в загальній групі та, ймовірно, буде готовий допомогти команді в матчі проти принципового суперника.