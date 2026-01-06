Мбаппе не зіграє у мадридському дербі з Атлетіко в Суперкубку Іспанії
У французького форварда проблеми з коліном
близько 3 годин тому
Кіліан Мбаппе / фото - Getty
Нападник Реала Кіліан Мбаппе не візьме участі в півфінальному матчі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко.
Наприкінці грудня у французького форварда було діагностовано розтягнення зв’язок лівого коліна. Через це його участь у дербі, яке заплановане на 8 січня, повністю виключена. Про це повідомляє іспанське видання AS.
Крім Мбаппе, мадридський клуб не зможе розраховувати ще на двох гравців оборони. Півфінальну зустріч також пропустять Едер Мілітао та Трент Александер-Арнольд.
Водночас є і позитивні новини для Реала. Захисник Дін Хейсен напередодні тренувався в загальній групі та, ймовірно, буде готовий допомогти команді в матчі проти принципового суперника.
