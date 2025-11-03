«Мені немає різниці». Михавко відреагував на думку Шовковського щодо його позиції
Наставник Динамо знову випустив гравця на місце лівого захисника
36 хвилин тому
Захисник Динамо Тарас Михавко після поразки у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:3) розповів про свою позицію, конкуренцію та наступну гру в Лізі конференцій проти Зріньскі. Слова футболіста передає пресслужба клубу з посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.
Куди тренер мені каже виходити, туди й виходжу. Стосовно позиції, мені немає різниці – можу зіграти і лівого захисника, можу і центрального. Тому з цим немає проблем. Тренери казали, щоб грав агресивніше попереду. І я намагався, але, на жаль, не вийшло все так, як хотів.
А стосовно Аліу Тіаре, я вважаю, що це дуже хороша конкуренція. Тому що буде прогрес у нього, у мене буде прогрес, і буде ігрова практика. І хто буде кращий, хто буде сильніший, той буде і грати.
Щодо єврокубків, я також сподіваюся, що слід чекати перемоги. Ми всі в команді хочемо цього, нам також набридло програвати, ще й при цьому кожного разу пропускаючи два й більше голів. Хочемо також перемогти. Будемо в четвер робити все від себе залежне, щоб перемогти, оскільки дуже зачекалися перемоги в єврокубках.
