Захисник Динамо Тарас Михавко після поразки у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:3) розповів про свою позицію, конкуренцію та наступну гру в Лізі конференцій проти Зріньскі. Слова футболіста передає пресслужба клубу з посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

Куди тренер мені каже виходити, туди й виходжу. Стосовно позиції, мені немає різниці – можу зіграти і лівого захисника, можу і центрального. Тому з цим немає проблем. Тренери казали, щоб грав агресивніше попереду. І я намагався, але, на жаль, не вийшло все так, як хотів.

А стосовно Аліу Тіаре, я вважаю, що це дуже хороша конкуренція. Тому що буде прогрес у нього, у мене буде прогрес, і буде ігрова практика. І хто буде кращий, хто буде сильніший, той буде і грати.

Щодо єврокубків, я також сподіваюся, що слід чекати перемоги. Ми всі в команді хочемо цього, нам також набридло програвати, ще й при цьому кожного разу пропускаючи два й більше голів. Хочемо також перемогти. Будемо в четвер робити все від себе залежне, щоб перемогти, оскільки дуже зачекалися перемоги в єврокубках.