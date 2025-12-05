Ліонель Мессі, нападник Інтер Маямі, згадав період роботи з Пепом Гвардіолою у Барселоні та пояснив, чому саме каталонський тренер став ключовою фігурою в його розвитку.

Одного разу ми з ним перетнулися, але я його не знав, у нас не було жодних стосунків, доки він не став нашим тренером у Барселоні. Пеп унікальний. Є надзвичайно хороші тренери, але в нього є щось особливе – він для мене найкращий з усіх.

У нього є щось спільне зі Скалоні: те, як він бачить речі, як готується до матчів, як спілкується. Для мене він найкращий. Нам пощастило, що ми всі зустрілися в Барселоні – він і всі ми. У нього були всі необхідні елементи, щоб досягти того, чого він хотів.

Потім він перейшов до іншого клубу й продовжив перемагати. Справа не лише в перемогах, а в тому, як грають його команди. Він досяг цього в Баварії, він досяг цього в Сіті. Попри те, що він не виграв Лігу чемпіонів із Баварією, він змінив стиль гри в Німеччині, де звикли до іншого футболу. В Англії він зробив те саме. Він не просто змінює команду, він змінює стиль гри всієї ліги.

Від самого початку у нас були чудові стосунки. Ми з Пепом були дуже близькі, багато спілкувалися, і я багато в нього навчився. Я додав до своєї гри ще дещо, крім того, що вже знав. Я багато навчився в нього – як рухатися, як читати простір на полі.

Він навіть поставив мене на позицію хибної дев’ятки. У юнацьких командах Барселони я грав під нападником – це була моя позиція. Коли я дебютував при Райкарді, а пізніше при Пепі, мене ставили на фланг, хоча раніше я там майже не грав. Але я продовжував удосконалюватися і рости у футбольному сенсі, – сказав Мессі у інтерв'ю ESPN.