У матчі 1/16 фіналу Кубка Італії сезону 2025/26 Мілан на Сан-Сіро здолав Лечче з рахунком 3:0.

На 19-й хвилині захисник гостей Джаміль Зіберт отримав пряму червону картку, а вже на 20-й хвилині Сантьяго Хіменес відкрив рахунок за господарів. У другому таймі Кристофер Нкунку забив свій перший гол за Мілан на 51-й хвилині, а Крістан Пулішич на 64-й хвилині довів рахунок до розгромного.

Чинним володарем Кубка Італії залишається Болонья, яка в минулому сезоні обіграла Мілан у фіналі 1:0.

Італія. Кубок Італії. 1/16 фіналу



Мілан – Лечче 3:0 (Хіменес 20, Нкунку 51, Пулішич 64)