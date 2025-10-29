Колишній форвард Динамо Київ Артем Мілевський висловив свою думку напередодні українського класичного дербі — матчу 1/8 фіналу Кубка України між Динамо та Шахтарем.

У своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці медіафутбольного клубу IGNIS, Артем поділився прогнозом на поєдинок та зізнався, що завжди підтримує киян.

– Звісно, я буду вболівати за свій рідний клуб, за Динамо. Це моя сім’я. Бажаю Ярмоленку забити гол і наздогнати мене за кількістю м’ячів у матчах із Шахтарем, – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що у поєдинках із донецьким клубом Артем забив 8 голів, тоді як Ярмоленко має 7 результативних ударів у своєму активі.

Також колишній динамівець поділився власним прогнозом на підсумок зустрічі — на його думку, Динамо переможе з рахунком 1:0.