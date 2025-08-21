Моурінью: «Питання про переможця залишається відкритим»
«Особливий» рветься в Лігу чемпіонів
близько 1 години тому
Жозе Моуріньо / Фото - Фенербахче
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью підбив підсумки першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:0). Його слова наводить УЄФА.
Суперник захищався дуже низько, і ми не змогли використати свою креативність і швидкість. Але питання про переможця залишається відкритим. Я знаю, що Бенфіка - найвищий клас, проте шанси у нас є, - сказав Моурінью.
Матч-відповідь між Бенфікою та Фенербахче відбудеться 27 серпня в Лісабоні.
