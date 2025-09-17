Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков прокоментував сенсаційну нічию в матчі стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Карабаха (2:3). Слова українця передає A Bola.

Було важко. Нам потрібно підняти голову, спершу проаналізувати, що сталося, взяти на себе відповідальність, дивитися вперед і працювати наполегливо.

Ми контролювали гру і забили голи. Потім вона змінилася, я не знаю чому. Карабах не зробив багато, але кожна контратака була для нас складною. Наш другий тайм вийшов поганим, ми маємо реагувати, рухатися далі й зіграти краще в наступному матчі.

Сам факт гри за Бенфіку фантастичний, але не з таким результатом. Мені слід рости та вдосконалювати багато речей.