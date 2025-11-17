Сергій Разумовський

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко вибув із строю орієнтовно на місяць через травму коліна. Форвард зазнав ушкодження у поєдинку чемпіонату Англії проти Тоттенгема (2:2), який відбувся 8 листопада. Словенець з’явився на полі на 60-й хвилині, однак наприкінці зустрічі відчув дискомфорт у колінному суглобі й на 88-й хвилині був змушений попросити заміну, не змігши дограти матч.

Як повідомляє Sky Sports, медичне обстеження не виявило серйозних структурних пошкоджень, тож Шешко вдалося уникнути тривалої паузи. Медичний штаб Манчестер Юнайтед прогнозує, що нападник проходитиме курс відновлення протягом приблизно чотирьох тижнів, після чого зможе повернутися до тренувань із командою, а згодом і до офіційних ігор.

У поточному сезоні Беньямін Шешко провів 12 офіційних матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м’ячами. Попри не надто вражаючу статистику, тренерський штаб розглядає його як важливу опцію в атаці на майбутню частину сезону, тож навіть відносно коротка відсутність форварда є відчутною втратою для Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Шешко пропустив листопадові матчі збірної Словенії та не допоміг команді колишнього динамівця Беньяміна Вербича продовжити боротьбу за місце на чемпіонаті світу-2026.