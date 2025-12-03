У Неаполі завершився поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії, який подарував справжню інтригу до останнього удару. Основний час матчу між Наполі та Кальярі результативно завершився з рахунком 1:1, а переможець визначився лише у серії пенальті.

Першими забили господарі: на 28-й хвилині Лоренцо Лукка відкрив рахунок після точного пасу Антоніо Верґари. Гості відповіли у другому таймі — Себастьяно Еспозіто на 67-й хвилині зрівняв рахунок, скориставшись помилкою захисту.

У післяматчевій серії команди виконали по десять ударів. Напруга зростала з кожною спробою, і вирішальним став удар захисника Алессандро Буонджорно, який приніс Наполі перемогу 9:8. Перед цим за Кальярі не забив анголець Зіту Лувумбу.

Неаполітанці виходять до чвертьфіналу Кубка Італії, тоді як Кальярі завершує свій шлях на турнірі. Раніше до вісімки найкращих також пробилися Ювентус та Аталанта.

Сьогодні також, Дженоа без Малиновського з великим рахунком поступилася Аталанті і вилетіла з Коппа Італія.