Назарина після перемоги над Ісландією: «Крок до нашої спільної мрії»
Півзахисник збірної України поділився емоціями після виходу команди до плейоф
близько 2 годин тому
Півзахисник національної збірної України Єгор Назарина висловив свої враження після важливої перемоги синьо-жовтих у матчі відбору чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії.
Радий знову вийти на поле у футболці збірної – це завжди особлива гордість і неймовірні емоції. Радий, що ми пройшли далі, але попереду ще один важливий крок.
Крок до нашої великої спільної мрії – виходу на чемпіонат світу. Боремося до кінця. За країну. За наших людей. За Україну, – написав Назарина в Instagram.
Збірна України у вирішальному поєдинку групового етапу впевнено здолала Ісландію з рахунком 2:0 та гарантувала собі місце в плейоф відбору до чемпіонату світу. Команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль. Жеребкування матчів плейоф відбудеться 20 листопада.
Поділитись