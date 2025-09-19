Портал Goal представив оновлений рейтинг фаворитів Ліги чемпіонів.

На першій позиції опинилася Барселона, яку експерти вважають головним претендентом на трофей. Минулого сезону каталонці дійшли до півфіналу, де поступилися Інтеру.

На другому місці розташувався чинний переможець турніру — Парі Сен-Жермен. Третю сходинку займає Ліверпуль.

У четвірку також увійшов Арсенал, який ще ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. П’яте місце посів Реал, на рахунку якого вже 15 титулів найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Далі у топ-10 розташувалися Баварія, Челсі, Манчестер Сіті, Тоттенгем і Наполі.

Нагадаємо, після першого туру основного раунду в Лізі чемпіонів лідирує Айнтрахт Франкфурт.