Міжнародний центр спортивних досліджень CIES оприлюднив рейтинг команд, які з січня 2021 року отримали найбільший прибуток від перепродажу футболістів. У розрахунок включалися лише ті гравці, що приходили до клубів у статусі професіоналів і пізніше були продані на постійній основі.

Абсолютним лідером став Айнтрахт, який заробив на трансферах +286 млн євро — це найвищий показник у світі. Далі у першій десятці розташувалися:

Айнтрахт — +286 млн євро Брайтон — +221 млн Штутгарт — +178 млн Аталанта — +150 млн Бенфіка — +147 млн Ланс — +134 млн Удінезе — +128 млн Уніон — +113 млн Лечче — +113 млн Лілль — +112 млн

У розширеному списку також зазначено, що прибуток Ньюкасла становить 111 млн євро, Манчестер Сіті — 89 млн, Байєра — 76 млн, Мілана — 59 млн, ПСЖ — 56 млн, Атлетіко — 54 млн, Баварії — 50 млн, Ліверпуля — 36 млн, Барселони — 26 млн, Інтера — 24 млн, Реала — лише 8 млн.

Негативні показники мають Челсі (–22 млн), Ювентус (–22 млн), Тоттенгем (–27 млн), Арсенал (–35 млн) та Манчестер Юнайтед (–35 млн), який увійшов до топ-5 найгірших клубів за цим критерієм. Разом із англійським грандом у групі аутсайдерів опинилися Астон Вілла, Вест Гем, а також саудівські Аль Наср та Аль Хіляль.

Також, букмекери визначили фаворитів Чемпіонату світу 2026.