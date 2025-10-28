FIFPro оприлюднила список претендентів до символічної збірної 2025 року
Загалом він включає 26 футболістів
близько 2 годин тому
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів FIFPro оголосила список із 26 гравців, які претендують на місце у символічній збірній 2025 року.
Підсумковий склад із 11 футболістів буде оприлюднений 3 листопада.
Воротарі:
Алісон Бекер (Ліверпуль), Тібо Куртуа (Реал), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Манчестер Сіті).
Захисники:
Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, Реал), Пау Кубарсі (Барселона), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Ашраф Хакімі, Маркіньйос, Нуну Мендеш (усі — ПСЖ), Вільям Саліба (Арсенал).
Півзахисники:
Джуд Беллінгем, Федеріко Вальверде (обидва — Реал), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, Наполі), Лука Модрич (Реал, Мілан), Жоау Невеш, Вітінья (обидва — ПСЖ), Коул Палмер (Челсі), Педрі (Барселона).
Нападники:
Усман Дембеле (ПСЖ), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Реал), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Рафінья, Ламін Ямаль (обидва — Барселона), Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Мохамед Салах (Ліверпуль).
Нагадаємо, у вересні відбулася церемонія вручення нагороди Золотий м'яч, яку виграв Усман Дембеле.
