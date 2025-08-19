Колишній вінгер Динамо Беньямін Вербич розповів про свою кар'єру в Києві, найяскравіший спогад та можливе повернення до клубу.

Другий прихід до Динамо взимку 2024 року? На це питання я не можу відповісти. Це таке питання… Можу лише сказати, що я дуже люблю Динамо. Я ніколи не відмовлюся від Динамо. Це моя команда, це мій дім. Якби не війна, то все було б інакше. Шкода.

Цілком можливо, що міг би й досі грати за киян. Мені все подобалося в Динамо. Думаю, що в цьому клубі я провів найкращі роки своєї кар’єри.

Щодо найяскравішого спогаду, це гра на «Камп Ноу» проти Барселони (1:2) восени 2020 року. Пам’ятаю, які дива творив Нещерет у воротах. Тоді ще Вітя Циганков забив. Була рівна гра, нам зовсім трохи не вистачило. Тоді ж я вперше зіграв проти свого кумира – Ліонеля Мессі. Пам’ятаю, що тоді Луческу взяв футболку Мессі. Я трохи розізлився на це 😁 Я теж хотів! Але зрозуміло, що у Містера перший вибір, – розповів Вербич в інтерв'ю «Українському футболу».