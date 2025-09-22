Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко в ефірі УПЛ ТБ після сенсаційної нічиєї у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Динамо (2:2) заявив, що шалений гол Сергія Булеци на перших секундах був домашньою заготовкою.

Не знаю, як стосовно тренерської кар’єри, але для нашої команди у той період часу, в якому ми перебуваємо, це дуже значуща нічия – в першу чергу тому, що це вольова нічия. Дякую хлопцям за те, що вони, попри всі труднощі сьогодні в матчі, з тією спекою, яка була, дуже важко насамперед було грати, і під тим тиском, який Динамо чинило. Дякую їм, що зуміли переломити хід подій і взяли для нас це дорогозначуще очко.

Обидва матчі з Динамо дуже складні, але, мабуть, сьогоднішній матч – більш складний, тому що ми грали вдома 1-й матч, була підтримка від наших фанів, вони нас надихали в такі хвилини, коли було дуже складно. Це дуже значущий фактор, коли є вболівальники.

Перший гол? Напрацьовували, це була домашня заготовка. У нас і в минулому матчі був деякий розіграш, але дуже мало не вистачило нам, щоб забити м’яч. Сьогодні був інший розіграш, хочеться тільки привітати, що вдалося це втілити.

Ми взагалі не планували грати на збереження рахунку. Але ми дуже добре розуміли, що в нас наприкінці 1-го тайму були дуже великі труднощі. Це була тактична заміна, і ми перебудувалися. Вважаю, що деякою мірою нам вдалося закрити той простір, який був відкритий в 1-му таймі, та трохи переломити хід подій.

Попри все те, що Кампуш і команда чули впродовж п’яти матчів дискваліфікації на його адресу, скажу тільки так, що Мігел Кампуш – гравець Олександрії. Те, що він вийшов сьогодні з капітанською пов’язкою, – ви розумієте, наскільки він значна для нас фігура. Ковалець на даний момент залишається в дублі, але він гравець ФК Олександрія. Він відпрацьовує свій контракт.